Bild: Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер находится под следствием по подозрению в распространении детской порнографии. По информации Bild, полиция получила ордер на обыск, конфисковала компьютер и телефон 38-летнего немца.

Информацию полицейские получили от его невесты, которая заявила, что Метцельдер якобы послал ей в WhatsApp 15 снимков детского порно.

Метцельдер в качестве футболиста защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Шальке». В составе сборной Германии он провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 (серебро), ЧМ-2006 (бронза) и Евро-2008 (серебро).