Бенжамен Павар: "Когда поступило предложение от "Баварии", я не думал ни секунды"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар прокомментировал свой переход в "Баварию"​, сообщает Sport Bild. 22-летний француз официально станет игроком мюнхенской команды по окончании текущего сезона.

– В прошлом сезоне был особенный момент, когда я вместе со "Штутгартом" стоял в коридоре "Альянц-Арены". Я смотрел на игроков "Баварии" и чувствовал атмосферу. Тогда подумал, что хочу когда-нибудь там играть.

Да, я мог перейти в другой чемпионат, но не рассматривал этот вопрос с точки зрения денег. Мне нравится Германия, здешний менталитет и Бундеслига. Так что решил остаться здесь. Когда поступило предложение от "Баварии", я не думал ни секунды.

"Бавария" – лучший клуб в мире. Хочу продолжить её историю, завоевать много трофеев. У этой команды есть хороший шанс выиграть Лигу чемпионов, – цитирует Павара Sport Bild.

В текущем сезоне Павар сыграл в 14 матчах за "Штуттгарт" и не отметился результативными действиями.

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