Беккенбауэр хотел бы видеть Клоппа в "Баварии"

Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр хочет, чтобы нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возглавил в будущем "Баварию", информирует Bild.

– Я бы очень хотел, чтобы Клопп оказался в "Баварии", не хочу видеть ничего больше. Юрген привез новый вид футбола в Германию, то, что он начинал делать в Дортмунде, выглядит усовершенствованным в "Ливерпуле", – приводит слова Беккенбауэра.

Клопп выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в прошедшем сезоне. В финале турнира его команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0).