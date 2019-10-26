«Байер» сыграл вничью с «Вердером» и упустил шанс выйти на второе место в бундеслиге

«Байер» сыграл вничью с «Вердером» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 2:2. Леверкузенцы упустили шанс сравняться по очкам с идущим вторым «Фрайбургом» и занимают только 8-е место. «Вердер» — 12-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

9-й тур

«Байер» — «Вердер» — 2:2 (1:1)

Голы: Емер Топрак, 4 — в свои ворота (1:0). Рашица, 40 (1:1). Классен, 48 (1:2). Аларио, 58 (2:2).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер (Драгович, 24), Вайзер, Та, Л.Бендер, Баумгартлингер (Похьянпало, 89), Беллараби, Демирбай (Паулинью, 62), Амири, Фолланд, Аларио.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Фридль, Нури Шахин, Гросс, Классен, Биттенкурт (Баргфреде, 90+2), М.Эггештайн, Рашица (Голлер, 80), Саджент (Й.Эггештайн, 86).

Предупреждения: Л.Бендер, 51. Классен, 76. Аларио, 88.

Судья: Петерсен.

26 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».