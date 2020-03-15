«Байер» хочет получить за Хаверца 100 миллионов евро

Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, что клуб хочет выручить солидную сумму за полузащитника Кая Хаверца. 20-летний хавбек в 34 матчах текущего сезона забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

— Не исключено, что мы продадим его следующим летом, говорим о игроке, который стоит 100 миллионов евро — цитирует специалиста Algemeen Dagblad. — По крайней мере, на эту сумму мы укрепим три-четыре позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в его трансфере.