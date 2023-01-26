«Байер» переиграл «Бохум», «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга»

«Байер» выиграл у «Бохума» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:0. Леверкузенская команда одержала пятую победу подряд.

Голами в составе победителей отметились защитник Эдмонд Тапсоба, реализовавший пенальти, и нападающий Адам Гложек.

В другой встрече «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1. Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани в конце первого тайма вывел франкфуртскую команду вперед. Сразу после перерыва защитник Маттиас Гинтер сравнял счет.

«Аугсбург» на своем поле переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» — 1:0. Единственный гол забил форвард Мергим Бериша на 82-й мингуте встречи.

«Фуггеры» одержали первую победу в бундеслиге с 2 октября 2022 года, прервав безвыигрышную серию из 8 матчей.