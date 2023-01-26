«Байер» переиграл «Бохум», «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга»
«Байер» выиграл у «Бохума» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:0. Леверкузенская команда одержала пятую победу подряд.
Голами в составе победителей отметились защитник Эдмонд Тапсоба, реализовавший пенальти, и нападающий Адам Гложек.
В другой встрече «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1. Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани в конце первого тайма вывел франкфуртскую команду вперед. Сразу после перерыва защитник Маттиас Гинтер сравнял счет.
«Аугсбург» на своем поле переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» — 1:0. Единственный гол забил форвард Мергим Бериша на 82-й мингуте встречи.
«Фуггеры» одержали первую победу в бундеслиге с 2 октября 2022 года, прервав безвыигрышную серию из 8 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|
2
|Унион Б
|17
|10
|3
|4
|29-22
|33
|
3
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|
4
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|
5
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|
6
|Фрайбург
|17
|9
|4
|4
|26-24
|31
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|
8
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|
9
|Боруссия М
|17
|6
|4
|7
|30-28
|22
|
10
|Кельн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|
11
|Вердер
|17
|6
|3
|8
|27-36
|21
|
12
|Майнц
|17
|5
|5
|7
|21-27
|20
|
13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|
14
|Аугсбург
|17
|5
|3
|9
|22-30
|18
|
15
|Штутгарт
|17
|3
|7
|7
|21-30
|16
|
16
|Бохум
|17
|5
|1
|11
|17-39
|16
|
17
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|24.01
|20:30
|
Шальке – РБ Лейпциг
|1 : 6
|24.01
|22:30
|
Бавария – Кельн
|1 : 1
|24.01
|22:30
|
Герта – Вольфсбург
|0 : 5
|24.01
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|1 : 2
|25.01
|22:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|1 : 0
|25.01
|22:30
|
Байер – Бохум
|2 : 0
|25.01
|22:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|25.01
|22:30
|
Вердер – Унион Б
|1 : 2
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2