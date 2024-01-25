Тренера «Униона» дисквалифицировали на три матча за пощечину Сане

Главного тренера «Униона» Ненада Бьелицу дисквалифицировали на три матча за пощечину вингеру «Баварии» Лерою Сане, сообщает пресс-служба берлинцев.

Также специалист оштрафован на 25 тысяч евро.

На 74-й минуте перенесенного матча с «Баварией» (0:1) игроки берлинской команды упустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой. Вингер мюнхенцев Сане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист откинул его в сторону двумя пощечинами.

Тренер после матча заявил, что извинится перед своей командой, но не перед Сане.