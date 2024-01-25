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Сегодня, 19:21

Тренера «Униона» дисквалифицировали на три матча за пощечину Сане

Руслан Минаев
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Главного тренера «Униона» Ненада Бьелицу дисквалифицировали на три матча за пощечину вингеру «Баварии» Лерою Сане, сообщает пресс-служба берлинцев.

Также специалист оштрафован на 25 тысяч евро.

На 74-й минуте перенесенного матча с «Баварией» (0:1) игроки берлинской команды упустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой. Вингер мюнхенцев Сане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист откинул его в сторону двумя пощечинами.

Тренер после матча заявил, что извинится перед своей командой, но не перед Сане.

Лерой Сане
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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Тренер «Униона» Бьелица заявил, что не будет извиняться перед Сане за пощечину
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 18 14 2 2 53-16 44
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Аугсбург 18 5 6 7 26-33 21
11
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
12
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
13
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
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20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 0 : 1
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