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Сегодня, 18:26

«Бавария» стала чемпионом Германии, «Боруссия» упустила титул из-за ничьей с «Майнцом»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бавария» стала чемпионом бундеслиги в 11-й раз подряд.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет в матче открыл защитник гостей Андреас Ханче-Ольсен. Затем форвард «шмелей» Себастьян Аллер не смог реализовать 11-метровый удар.

На 24-й минуте встречи нападающий «Майнца» Карим Онисиво удвоил преимущество своей команды.

В составе «Боруссии» отличился Рафаэль Геррейру, забив на 69-й минуте с передачи хавбека «шмелей» Джованни Рейна.

На 90+6-й минуте гол забил Никлас Зюле, сравняв счет в матче.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Майнц

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» — 2:1.

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Кингсли Коман. Затем счет сравнял хавбек «Кельна» Деян Любичич. Автором победного гола стал полузащитник «Баварии» Джамаль Мусиала, он забил на 89-й минуте.

Таким образом, «Бавария» становится чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:2
Бавария
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
21
43
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Кельн» — «Бавария»: полузащитник хозяев Любичич сравнял счет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
7
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
13
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 1 : 1
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
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Вольфсбург – Герта
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Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
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Амин Адли

Байер

 26 2 2
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Ко Итакура

Боруссия М

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Байер

 30 1 9
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