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Сегодня, 18:27

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче бундеслиги

Мария Гусева
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Томас Мюллер в матче «Бавария» — «Шальке».
Фото Reuters

«Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 6:0.

Забитыми голами отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель, Нуссаир Мазрауи и Серж Гнабри, оформивший дубль.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 68 очков. «Шальке» располагается на 16-й строчке — 30 очков.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:0
Шальке-04

В параллельном матче «Унион» на своем поле обыграл «Фрайбург» — 4:2.

У хозяев отличились Кевин Беренс, Аисса Лайдуни и Шеральдо Беккер, сделавший дубль. За гостей забили Мануэль Гульде и Винченцо Грифо.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
4:2
Фрайбург

«Вольфсбург» дома переиграл «Хоффенхайм» — 2:1

Голы в составе победителей забили Якуб Каминьский и Лука Вальдшмидт. Полузащитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги забил гол в свои ворота.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:1
Хоффенхайм

«Аугсбург» на выезде проиграл «Бохуму» — 2:3.

У гостей отличились Арне Майер и Кельвин Йебоа, Джеффри Гауэлеу забил гол в свои ворота. За хозяев забили Кристофер Антви-Аджей и Антони Лосилья.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:2
Аугсбург

«Айнтрахт» дома обыграл «Майнц» — 3:0.

Голы на свой счет записали Даити Камада, Бута и Рандаль Коло-Муани.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:0
Майнц
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
ФК Шальке
Бундеслига
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига, 32-й тур: «Бавария» проведет матч с «Шальке», «Боруссия» Д — «Боруссия» М
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 31 20 4 7 73-40 64
3
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
4
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 21:30
Кельн – Герта
 5 : 2
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 6 : 0
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 3 : 2
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 3 : 0
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 4 : 2
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 2 : 1
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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