«Бавария» разгромила «Шальке» в матче бундеслиги

«Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 6:0.

Забитыми голами отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель, Нуссаир Мазрауи и Серж Гнабри, оформивший дубль.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 68 очков. «Шальке» располагается на 16-й строчке — 30 очков.

В параллельном матче «Унион» на своем поле обыграл «Фрайбург» — 4:2.

У хозяев отличились Кевин Беренс, Аисса Лайдуни и Шеральдо Беккер, сделавший дубль. За гостей забили Мануэль Гульде и Винченцо Грифо.

«Вольфсбург» дома переиграл «Хоффенхайм» — 2:1

Голы в составе победителей забили Якуб Каминьский и Лука Вальдшмидт. Полузащитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги забил гол в свои ворота.

«Аугсбург» на выезде проиграл «Бохуму» — 2:3.

У гостей отличились Арне Майер и Кельвин Йебоа, Джеффри Гауэлеу забил гол в свои ворота. За хозяев забили Кристофер Антви-Аджей и Антони Лосилья.

«Айнтрахт» дома обыграл «Майнц» — 3:0.

Голы на свой счет записали Даити Камада, Бута и Рандаль Коло-Муани.