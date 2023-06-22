«Бавария» сегодня объявит о переходе Геррейру

«Бавария» сегодня объявит о подписании контракта с защитником «Боруссии» Дортмунд Рафаэлом Геррейру, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, на этот же день намечено медицинское обследование игрока.

Ранее член наблюдательного совета мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге подтвердил трансфер 29-летнего португальца.

Геррейру в сезоне-2022/23 провел в составе «Боруссии» 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. Он выступал за дортмундцев с 2016 года.