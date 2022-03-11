«Бавария» работает над продлением контракта с Мюллером

«Бавария» ведет активные переговоры о продлении контракт с нападающим Томасом Мюллером, сообщает Bild.

Переговорам мешает болезнь руководителей команды Оливера Кана и Хасана Салихамиджича, однако работа все равно идет. Важную роль играет лично главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который хочет сохранить игрока.

Напомним, что Мюллер является воспитанником «Баварии». Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний немец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись 12 голами и 22 голевыми передачами.