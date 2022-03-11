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Сегодня, 15:48

Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Юрген Грабовски

Анна Горшкова
Корреспондент

В возрасте 77 лет ушел из жизни чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Юрген Грабовски.

Пресс-служба Немецкого футбольного союза не сообщает причину смерти бывшего футболиста.

Грабовски играл на позициях нападающего и атакующего полузащитника, начинал свою карьеру в клубе «Бибрих». С 1965 по 1980 год выступал за «Айнтрахт», с которым выиграл два Кубка Германии и Кубок УЕФА. Всего в статусе футболист сыграл за команду 441 матч и забил 101 гол.

Грабовски принял участие в трех чемпионатах мира в составе сборной ФРГ. В 1972 году он стал чемпионом Европы, в 1974 году — чемпионом мира, после чего завершил карьеру в сборной. Грабовски провел 44 матча в составе сборной и забил пять голов.

Источник: https://www.dfb.de/news/detail/dfb-trauert-um-weltmeister-juergen-grabowski-237730/

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Юрген Грабовски
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2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 25 13 4 8 48-36 43
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
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4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
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Вольфсбург

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