Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Юрген Грабовски

В возрасте 77 лет ушел из жизни чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Юрген Грабовски.

Пресс-служба Немецкого футбольного союза не сообщает причину смерти бывшего футболиста.

Грабовски играл на позициях нападающего и атакующего полузащитника, начинал свою карьеру в клубе «Бибрих». С 1965 по 1980 год выступал за «Айнтрахт», с которым выиграл два Кубка Германии и Кубок УЕФА. Всего в статусе футболист сыграл за команду 441 матч и забил 101 гол.

Грабовски принял участие в трех чемпионатах мира в составе сборной ФРГ. В 1972 году он стал чемпионом Европы, в 1974 году — чемпионом мира, после чего завершил карьеру в сборной. Грабовски провел 44 матча в составе сборной и забил пять голов.