«Бавария» отменила тренировку из-за коронавируса

«Бавария» отменила запланированную тренировку из-за вспышки коронавируса, сообщает BBC.

Также дортмундская «Боруссия» отправила игроков по домам до конца сезона, «Кельн» будет тренироваться не раньше 27 марта, а «Герта», где обнаружили коронавирус у одного из игроков, попали под двухнедельный карантин.

Руководители бундеслиги приостановили проведения чемпионата до 2 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.