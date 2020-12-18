«Бавария» опубликовала трогательное видео вручения Левандовски награды «Игрок года»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Из-за пандемии коронавируса офмициальная церемония прошла в онлайн-формате.
Однако президент ФИФА Джанни Инфантино сделал сюрприз и для вручения награды встретился с Левандовски лично. Мюнхенский клуб опубликовал в Twitter видео этого момента.
В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк обошел Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны».
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