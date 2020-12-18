Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» опубликовала трогательное видео вручения Левандовски награды «Игрок года»

01:12
Теги:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Из-за пандемии коронавируса офмициальная церемония прошла в онлайн-формате.

Однако президент ФИФА Джанни Инфантино сделал сюрприз и для вручения награды встретился с Левандовски лично. Мюнхенский клуб опубликовал в Twitter видео этого момента.

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк обошел Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир