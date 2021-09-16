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«Бавария» объявила о подписании нового контракта с Горецкой

10:12
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«Бавария» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Леоном Горецкой. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

«С Баварией за последние три года мы выиграли все, что можно было выиграть, — отметил Горецка. — Но что еще лучше, чем выиграть титулы, это закрепить успех и повторить его. Этим мы и займемся в следующие годы. Команда, клуб в целом и окружение не просто очень профессиональны, но и стали семьей. Это сочетание и является гарантом успеха этого клуба. Я очень рад, что смог продлить свой контракт».

Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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