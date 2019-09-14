«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.

Мюнхенцы набрали 8 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Лейпциг» потерял первые очки в сезоне, но продолжает возглавлять чемпионскую гонку.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:1 (1:1)

Голы: Левандовски, 3 (0:1). Форсберг, 45+3 — с пенальти (1:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Демме, 46), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 69), Ляймер, Поульсен (Кунья, 81), Вернер.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Толиссо, 63), Тиагу Алькантара (Коутинью, 88), Гнабри (Дэйвис, 62), Коман, Левандовски.

Предупреждения: Левандовски, 26. Хальстенберг, 26. Боатенг, 57. Нкунку, 78. Ляймер, 80. Забитцер, 90+2.

Судья: Штегеманн (Германия).

14 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

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