«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.
Мюнхенцы набрали 8 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Лейпциг» потерял первые очки в сезоне, но продолжает возглавлять чемпионскую гонку.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
4-й тур
«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:1 (1:1)
Голы: Левандовски, 3 (0:1). Форсберг, 45+3 — с пенальти (1:1).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Демме, 46), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 69), Ляймер, Поульсен (Кунья, 81), Вернер.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Толиссо, 63), Тиагу Алькантара (Коутинью, 88), Гнабри (Дэйвис, 62), Коман, Левандовски.
Предупреждения: Левандовски, 26. Хальстенберг, 26. Боатенг, 57. Нкунку, 78. Ляймер, 80. Забитцер, 90+2.
Судья: Штегеманн (Германия).
14 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/