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«Бавария» — «Айнтрахт»: видеотрансляция матча бундеслиги

09:30
Игроки «Айнтрахта» празднуют забитый мяч. Фото twitter.com/Eintracht
Игроки «Айнтрахта» празднуют забитый мяч. Фото twitter.com/Eintracht
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В субботу, 23 мая, состоится матч 27-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Бавария» — «Айнтрахт» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Айнтрахт»

Бавария — Айнтрахт Ф

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок». Коэффициент на победу «Баварии» — 1.16.

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