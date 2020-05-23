В субботу, 23 мая, состоится матч 27-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Бавария» — «Айнтрахт» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Айнтрахт»

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