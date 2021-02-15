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«Бавария» — «Арминия»: матч дважды приостановили, чтобы расчистить поле от снега

22:58
15 февраля. Мюнхен. «Бавария» — «Арминия». Фото Reuters
15 февраля. Мюнхен. «Бавария» — «Арминия». Фото Reuters
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15 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» играет с «Арминией» в матче 21-го тура чемпионата Германии. На 15-й минуте встречи игру приостановили, чтобы очистить поле от снега.

На 24-й минуте матча главный арбитр Флориан Бадштюбнер также прервал игру. Работники арены «Баварии» очищали газон, так как не были видны линии поля.

7 февраля власти Германии приостановили железнодорожное сообщение с Голландией из-за сильного снегопада.

Бавария — Арминия

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