15 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» играет с «Арминией» в матче 21-го тура чемпионата Германии. На 15-й минуте встречи игру приостановили, чтобы очистить поле от снега.

На 24-й минуте матча главный арбитр Флориан Бадштюбнер также прервал игру. Работники арены «Баварии» очищали газон, так как не были видны линии поля.

7 февраля власти Германии приостановили железнодорожное сообщение с Голландией из-за сильного снегопада.