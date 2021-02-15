«Бавария» — «Арминия»: матч дважды приостановили, чтобы расчистить поле от снега
22:58
15 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» играет с «Арминией» в матче 21-го тура чемпионата Германии. На 15-й минуте встречи игру приостановили, чтобы очистить поле от снега.
На 24-й минуте матча главный арбитр Флориан Бадштюбнер также прервал игру. Работники арены «Баварии» очищали газон, так как не были видны линии поля.
7 февраля власти Германии приостановили железнодорожное сообщение с Голландией из-за сильного снегопада.
Alles wieder frei! ? #FCBDSC pic.twitter.com/00N8l3Sn4V— ??? FC Bayern ??? (@FCBayern) February 15, 2021
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