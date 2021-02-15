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«Бавария» предложит Мусиале пятилетний контракт

21:59
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«Бавария» может продлить соглашение с 17-летним полузащитником Джамалом Мусиалой, сообщает Guardian.

Нынешний контракт англичанина истекает летом 2022 года.

Мусиала перешел в «Баварию» из «Челси» в 2019 году в качестве свободного агента. В прошлом сезоне 17-летний хавбек начал привлекаться к играм с первой командой.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 20 матчах за «Баварию» и забил 3 мяча.

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