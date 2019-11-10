«Айнтрахт» вдевятером проиграл «Фрайбургу»
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» в гостях с минимальным счетом уступил «Фрайбургу» — 0:1. Команда из Франкфурта заканчивала встречу вдевятером.
«Фрайбург» набрал 21 очко и сравнялся с «Лейпцигом» и «Баварией», по дополнительным показателям занимая четвертую строчку.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
11-й тур
«Фрайбург» — «Айнтрахт Ф» — 1:0 (0:0)
Гол: Петерсен, 77.
«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Вальдшмидт, 57), Шоллои (Квон Чхан Хун, 76), Петерсен, Хелер (Шлоттербек, 90).
«Айнтрахт Ф»: Реннов, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Андре Силва, 83), Н`Дика, Фернандеш, Костич, Соу, Камада (Гачинович, 67), Дост, Гонсалу Пасьенсия (Кор, 46).
Предупреждения: Фернандеш, 26. Хелер, 74. Абраам, 90+4.
Удаления: Фернандеш, 45+1. Абраам, 90+6. Грифо, 90+10 (на скамейке запасных).
Судья: Брих (Германия).
10 ноября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/