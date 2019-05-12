"Айнтрахт" проиграл "Майнцу" и упустил место в Лиге чемпионов

"Айнтрахт" проиграл "Майнцу" в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:2. Клуб из Франкфурта упустил шанс подняться на четвертое место в зону Лиги чемпионов и остался шестым.

На счету менхенгладбахской "Боруссии" и "Байера" - по 55 очков, у "Айнтрахта" - 54. Командам осталось провести по одной игре.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

33-й тур

"Айнтрахт" - "Майнц" - 0:2 (0:0)

Голы: Уджа, 53 (0:1). Уджа, 57 (0:2).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фалетт (де Гузман, 61), Фернандеш (Алле, 61), Хасебе, Костич, Гачинович, Ребич, Йович (Гонсалу Пасьенсия, 77).

"Майнц": Мюллер, Брозински (Донати, 46), Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Баку, 81), Гбамен, Кунде, Уджа (Бунгерт, 90), Боэтиус, Матета.

Предупреждения: Ниакате, 23. Костич, 77.

Судья: Осмерс.

12 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".