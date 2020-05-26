Два матча игрового дня чемпионата Германии завершились вничью. «Вердер» и менхенгладбахская «Боруссия» обошлись без голов — 0:0. В другой встрече «Айнтрахт» и «Фрайбург» забили шесть мячей на двоих — 3:3. При этом клуб из Франкфурта отыгрался с 1:3 за последние 11 минут встречи.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

28-й тур

«Вердер» — «Боруссия» М — 0:0

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Гросс, Классен, Эггештайн, Осако (Биттенкурт, 62), Рашица (Бартельс, 86), Саджент (Зельке, 74).

«Боруссия»: Зоммер, Вендт, Янчке (Бенсебаини, 71), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Хофманн, 71), Крамер (Бенеш, 82), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Херрманн, 82).

Предупреждения: Гебре Селассие, 34. Велькович, 41. Янчке, 47.

Судья: Грефе.

26 мая. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3 (1:1)

Голы: Грифо, 28 (0:1). Андре Силва, 35 (1:1). Петерсен, 67 (1:2). Хелер, 69 (1:3). Камада, 79 (2:3). Чэндлер, 82 (3:3).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер (Н`Дика, 90), Туре (Чэндлер, 81), Ильзанкер, Роде (де Гузман, 74), Костич, Торро (Кор, 46), Камада, Дост (Гачинович, 74), Андре Силва.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Франц, 87), Грифо (Квон Чхан Хун, 82), Шоллои (Линхарт, 59), Вальдшмидт (Петерсен, 59), Хелер.

Предупреждения: Вальдшмидт, 19. Роде, 30. Ильзанкер, 67. Гачинович, 90+3.

Судья: Петерсен.

26 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

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