«Айнтрахт» арендовал нападающего «ПСЖ» Эбимбе

Нападающий «ПСЖ» Жуниор Дина Эбимбе перешел в «Айнтрахт».

Немецкий клуб арендовал 21-летнего француза до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. При этом «ПСЖ» продлил контракт с футболистом до конца июня 2024 года.

Эбимбе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах команды и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.