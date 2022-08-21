«Айнтрахт» арендовал нападающего «ПСЖ» Эбимбе
Нападающий «ПСЖ» Жуниор Дина Эбимбе перешел в «Айнтрахт».
Немецкий клуб арендовал 21-летнего француза до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. При этом «ПСЖ» продлил контракт с футболистом до конца июня 2024 года.
Эбимбе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах команды и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
2
|Унион Б
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|
9
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
13
|Шальке
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
15
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
18
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|21:30
|
Боруссия М – Герта
|1 : 0
|20.08
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|1 : 2
|20.08
|16:30
|
Байер – Хоффенхайм
|0 : 3
|20.08
|16:30
|
Боруссия Д – Вердер
|2 : 3
|20.08
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|0 : 1
|20.08
|16:30
|
Вольфсбург – Шальке
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|2 : 1
|21.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|21.08
|18:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|3
|
|
Симон Цоллер
Бохум
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
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