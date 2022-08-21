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Сегодня, 16:58

«Айнтрахт» арендовал нападающего «ПСЖ» Эбимбе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Жуниор Дина Эбимбе перешел в «Айнтрахт».

Немецкий клуб арендовал 21-летнего француза до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. При этом «ПСЖ» продлил контракт с футболистом до конца июня 2024 года.

Эбимбе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах команды и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Торпедо М 0
1-й тайм

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
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Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
2
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
3
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
4
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
5
 Бавария 2 2 0 0 8-1 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
19.08 21:30
Боруссия М – Герта
 1 : 0
20.08 16:30
Аугсбург – Майнц
 1 : 2
20.08 16:30
Байер – Хоффенхайм
 0 : 3
20.08 16:30
Боруссия Д – Вердер
 2 : 3
20.08 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 0 : 1
20.08 16:30
Вольфсбург – Шальке
 0 : 0
20.08 19:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 2 : 1
21.08 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
21.08 18:30
Бохум – Бавария
 - : -
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Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Симон Цоллер

Симон Цоллер

Бохум

 2
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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