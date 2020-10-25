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Альфонсо Дэйвис выбыл на несколько недель из-за разрыва связок

06:59
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис получил травму в матче 5-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта». 19-летний канадец не смог продолжить игру из-за повреждения связок.

— У него повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана, — цитирует пресс-служба клуба главного тренера «Баварии» Ханси Флика. — Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть, восемь недель. Когда футболисты такого уровня выбывают из строя это очень больно.

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