Adidas случайно «слил» номер Коутинью в «Баварии».

Технический спонсор «Баварии» Adidas случайно обнародовал номер, под которым Филиппе Коутинью будет играть в клубе. В официальном немецком профиле Adidas в Instagram был опубликован пост, на котором изображена футболка «Баварии» с фамилией «Коутинью» и номером 10. Сообщение было быстро удалено, поскольку официально сделка еще не состоялась.

Коутинью перейдет из «Барселоны» в «Баварию» на правах аренды. Сегодня он прибыл в Мюнхен на медобследование.