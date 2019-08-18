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Adidas случайно «слил» номер Коутинью в «Баварии»

14:10
Adidas случайно «слил» номер Коутинью в «Баварии».
Adidas случайно «слил» номер Коутинью в «Баварии».
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Технический спонсор «Баварии» Adidas случайно обнародовал номер, под которым Филиппе Коутинью будет играть в клубе. В официальном немецком профиле Adidas в Instagram был опубликован пост, на котором изображена футболка «Баварии» с фамилией «Коутинью» и номером 10. Сообщение было быстро удалено, поскольку официально сделка еще не состоялась.

Коутинью перейдет из «Барселоны» в «Баварию» на правах аренды. Сегодня он прибыл в Мюнхен на медобследование.

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