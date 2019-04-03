5:4! Фантастическая победа "Баварии" над "Хайденхаймом" в Кубке Германии

"Бавария" обыграла клуб второй бундеслиги "Хайденхайм" (5:4) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

На 12-й минуте Леон Горецка открыл счет, но через три минуты у хозяев был удален Никлас Зюле. В меньшинстве мюнхенский клуб все же смог вырвать победу.

У "Баварии" также дубль сделал Томас Мюллер, по голу в активе Сержа Гнабри и Роберта Левандовски. У гостей хет-трик сделал Роберт Глатцель, еще один гол забил Марк Шнаттерер.

Соперник "Баварии" по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/4 финала

"Бавария" - "Хайденхайм" - 5:4 (1:2)

Голы: Горецка, 12 (1:0). Глатцель, 26 (1:1). Шнаттерер, 39 (1:2). Мюллер, 53 (2:2). Левандовски, 56 (3:2). Гнабри, 65 (4:2). Глатцель, 74 (4:3). Глатцель, 77 - с пенальти (4:4). Левандовски, 84 - с пенальти (5:4).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Коман, 46), Хуммельс, Зюле, Киммих, Рибери (Боатенг, 24), Мюллер, Хамес Родригес (Левандовски, 46), Тиагу Алькантара, Гнабри, Горецка.

Предупреждение: Левандовски, 86.

Удаление: Зюле (Бавария), 13.

Судья: Винкманн.

3 апреля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена"