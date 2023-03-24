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Сегодня, 10:40

В Турции рассказали подробности драки болельщиков «Зенита» и «Фенербахче»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в комментарии для «СЭ» рассказал подробности конфликта на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» во время товарищеского матча между «Зенитом» и «Фенербахче» (2:2).

«После гола «Зенита» российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами «Фенербахче» и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами. В результате российских болельщиков вывели со стадиона», — сказал Озджан «СЭ».

В конце первого тайма на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых. В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии задержанных после драки на матче «Фенербахче» и «Зенита».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; перед началом матча с &laquo;Фенербахче&raquo;. На стадионе в Стамбуле произошел конфликт болельщиков «Зенита» и «Фенербахче». Что об этом известно?

ФК Зенит
ФК Фенербахче
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