В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии задержанных после драки на матче «Фенербахче» и «Зенита»

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Стамбуле ответили на запрос «СЭ» об инциденте во время товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» (2:2), в ходе которого произошла драка российских и турецких болельщиков.

«23 марта с.г. в ходе благотворительного товарищеского футбольного матча между командами «Зенит» и «Фенербахче» в г. Стамбуле возник ряд конфликтов между фанатами играющих команд. Турецкими органами правопорядка были предприняты меры по их урегулированию и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

По информации, предоставленной полицией, такая мера пресечения как взятие под стражу к конфликтовавшим не применялась. Сотрудники ограничились профилактичесеими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет», — заявили «СЭ» в организации.

В конце первого тайма на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.