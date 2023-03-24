Месси — о победе на ЧМ: «Аргентина и я много страдали. Бог решил, что все случится так»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что много страдал до победы национальной команды на ЧМ-2022.

«Сборная Аргентины много страдала. Я лично много страдал. Это было непросто. Помню, как приезжал в сборную и тяжело переживал, так как многое не получалось, много раз думал о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.

Но наша награда велика. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», — рассказал футболист на пресс-конференции после матча с Панамой.

Вчера, 23 марта, Аргентина обыграла Панаму в товарищеском матче со счетом 2:0. Форвард отметился голом.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Он был признан игроком турнира.