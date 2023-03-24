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Сегодня, 06:10

Аргентина переиграла Панаму. Месси забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 марта. Аргентина — Панама — 2:0. Лионель Месси празднует гол.
Фото Reuters

Сборная Аргентинцы выиграла у Панамы в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

В первом тайме голов забито не было. Счет открыть командам удалось лишь на 78-й минуте — голом отметился полузащитник Тьяго Альмада с передачи бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса. В концовке мяч забил капитан аргентинцев Лионель Месси.

Товарищеский матч

Аргентина — Панама — 2:0 (0:0)

Голы: Альмада, 78 (1:0). Месси, 89 (2:0).

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди (Альмада, 46), Тальяфико (Акунья, 69), де Пауль, Фернандес (Паредес, 60), Макаллистер (Л.Х.Мартинес, 46), Месси, Альварес (Л.Мартинес, 46), Ди Мария (Дибала, 60).

Панама: Герра, Андерсон, Фаринья (Эрнандес, 68), Рамос, Гальван (Касацола, 69), Перальта, Мурильо (Камарго, 76), Гудиньо (Моран, 67), Стивенс, Кинтеро (Браун, 46), Кордоба (Медина, 46).

Предупреждения: Фаринья, 62. Камарго, 88.

24 марта. Буэнос-Айрес. Стадион «Антонио Веспучио Либерти».

Товарищеские матчи.
24 мар, 02:30. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
2:0
Панама
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Панамы по футболу
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