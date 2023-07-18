В «Спартаке» рассказали о последствиях жжения пиротехники на матче с «Нефтчи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поведение болельщиков во время товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0).

«Последствия за пиротехнику? Гадать очень сложно. Мы будем в контакте со всеми службами. Надеемся, все обойдется без последствий», — заявил Малышев.

Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.