Промес и Мелешин помогли «Спартаку» обыграть «Нефтчи» в товарищеском матче

«Спартак» на своем стадионе обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче — 2:0.

У победителей отличились форвард Павел Мелешин на 34-й минуте и нападающий Квинси Промес на 37-й минуте.

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал за красно-белых, выйдя на замену на 64-й минуте.

В середине втрого тайма игра была приостановлена из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне.

23 июля «Спартак» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Оренбурга».