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Сегодня, 22:00

Промес и Мелешин помогли «Спартаку» обыграть «Нефтчи» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Игроки «Спартака»
Игроки «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем стадионе обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче — 2:0.

У победителей отличились форвард Павел Мелешин на 34-й минуте и нападающий Квинси Промес на 37-й минуте.

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал за красно-белых, выйдя на замену на 64-й минуте.

В середине втрого тайма игра была приостановлена из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне.

23 июля «Спартак» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Оренбурга».

Товарищеские матчи. Клубы.
18 июл, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Нефтчи

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
2
8
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Матч «Спартак» — «Нефтчи» был приостановлен из-за дыма
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