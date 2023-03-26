Тренер 2DROTS обесценил победу над ЦСКА: «Этот матч ничего не значит»

Тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. 25 марта армейцы проиграли 2DROTS 1:2 в товарищеской встрече.

— Мы с Володей хорошие знакомые, потому что играли два года в Саратове. Хорошие времена были. Поговорили. Я же переживаю за ЦСКА, все время звоню, когда они выигрывают, показывают хорошую игру. Всегда буду поддерживать.

— Как этот матч пережили?

— Ну как пережил. Это контрольно-товарищеский матч. Он ничего не значит. Если бы был Кубок, нам было бы легко? Другой счет был бы, думаю. Здесь, может, они нас недооценили чуть. Все равно, думаю, болельщикам и нашим ребятам понравилось. Ведь, может, они больше не сыграют с таким грандом российского футбола.

— В противостоянии Кузнецов — Федотов 1:0?

— Я об этом не задумываюсь.

— Готовы повторить?

— Там разговаривали насчет реванша. Посмотрим.