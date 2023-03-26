В сборной Ирака рассчитывают на поддержку 50-100 болельщиков на товарищеском матче с россиянами

В пресс-службе сборной Ирака сообщили, что футболисты национальной команды надеются на поддержку от 50 до 100 болельщиков на товарищеском матче со сборной России.

«Мы думаем, что никто из Багдада не приедет в Россию для посещения матча. Но у нас есть много людей, которые учатся в России в разных университетах. Я думаю, что от 50 до 100 болельщиков придут поддержать Ирак. Мы надеемся на эту поддержку», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы сборной Ирака.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.