Защитник «Лестера» Фофана получил жуткую травму в товарищеском матче. Видео

«Лестер» обыграл «Вильярреал» (3:2) в товарищеском матче. Однако защитник английской команды Уэсли Фофана не смог доиграть встречу до конца.

Как сообщает Sky Sports, 20-летний француз был унесен с поля на носилках после получения потенциально серьезной травмы. Нападающий «Вильярреала» Нино совершил жесткий подкат, у Фофана возникли проблемы с левой ногой. После длительного оказания медицинской помощи, под аплодисменты трибун, на которых собрались более 17 тысяч фанатов, он покинул поле.

В прошлом сезоне Фофана, перебравшийся в «Лестер» из «Сент-Этьена», сыграл в 38 матчах во всех соревнованиях.