Сборная Словакии упустила победу в матче с Парагваем

Сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с Парагваем в товарищеском матче — 1:1. В составе хозяев голом отметился нападающий Роберт Боженик. У южноамериканцев за 5 минут до конца отличился полузащитник Алехандро Ромеро.

Товарищеский матч

Словакия — Парагвай — 1:1 (0:0)

Голы: Боженик, 59 (1:0). Ал.Ромеро, 85 (1:1).

Словакия: Грейф, Шкртел (Вавро, 32), Мазань (Губочан, 87), Шатка, Вальент, Хрошовски (Хамшик, 71), Дуда (Бенеш, 45), Гараслин, Грегуш (Боженик, 45), Немец (Беро, 31), Дюриш.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Риверос (Эспиноса, 83), Морель, Санчес (Паредес, 78), Вильясанти (Ал.Ромеро, 63), Лескано (Санабрия, 90+1), Ан.Ромеро (Гонсалес, 69), Самудио (О.Ромеро, 63).

Предупреждения: Вавро, 42. Вильясанти, 62. Гомес, 65. Морель, 81.

Судья: Винчич (Словения).

13 октября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».