Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу

Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу. Главный тренер «пентакампеонов» Тите вызвал 23 футболистов.

Список выглядит следующим образом:

вратари — Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван («Понте Прета»), Эвертон («Палмейрас»);

защитники — Маркиньос, Силва (оба- «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Милитау («Реал»), Сандру («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Дани Алвес («Сан-Паулу»), Самир («Удинезе»), Жорже («Сантос»);

полузащитники- Каземиру, Пакета («Милан»), Фабинью («Ливерпуль»), Аллан («Наполи»), Артур, Коутинью (оба — «Барселона»);

нападающие — Неймар («ПСЖ»), Нерес («Аякс»), Фирмину («Ливерпуль»), Жезус(«Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус («Реал»), Бруну Энрике («Фламенго»).

6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10-го в Лос-Анджелесе С Перу.