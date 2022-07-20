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Сегодня, 06:31

Рафинья признался, что хочет забить «Реалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафинья.
Фото Соцсети

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой гол в ворота «Интер Майами» (6:0) в товарищеском матче. Для бразильца этот мяч стал дебютным за каталонцев.

«Я очень доволен своим первым голом за «Барсу». Конечно, я также хотел бы забить «Реалу», думаю, что мы лучше них», — цитирует ESPN Рафинью.

В игре с «Интер Майами» 25-летний бразилец на 25-й минуте ударом слета отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Напомним, Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» 15 июля. Каталонцы заплатили за игрока сборной Бразилии 58 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2027 года.

Футбол
ФК Барселона
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