Рафинья признался, что хочет забить «Реалу»

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой гол в ворота «Интер Майами» (6:0) в товарищеском матче. Для бразильца этот мяч стал дебютным за каталонцев.

«Я очень доволен своим первым голом за «Барсу». Конечно, я также хотел бы забить «Реалу», думаю, что мы лучше них», — цитирует ESPN Рафинью.

В игре с «Интер Майами» 25-летний бразилец на 25-й минуте ударом слета отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Raphinha playing volleyball ? pic.twitter.com/0NbSW0ydbt — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022