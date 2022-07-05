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Фомин об Овечкине: «Даже не знал, как к нему обращаться. Он сказал на «ты»

Фомин рассказал об эмоциях от встречи с Овечкиным
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после игры вместе с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Игра с Овечкиным? Он показал пример. Он большая величина для всего мира, но совершенно простой парень. Я даже не знал, как к нему обращаться. Но он сказал: «Конечно, на «ты». — цитируте Фомина «СЭ».

Овечкин вышел в составе футбольного «Динамо» на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» (5:0). Он стал автором победного мяча в этой встрече.

Александр Овечкин
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
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