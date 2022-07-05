«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» во втором товарищеском матче

5 июля «Уфа» сыграла вничью с «Уралом» во втором товарищеском матче (1:1). В первом матче уфимский клуб одержал волевую победу над екатеринбургской командой (4:1).

Счет в матче в первом тайме открыл 26-летний нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Во втором тайме «Уфа» смогла сравнять счет благодаря реализованному пенальти молдавского полузащитника Кэтэлина Карпа.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Уфа» — 1:1 (1:0)

Голы: Гаджимурадов, 30 (1:0). , Карп, 90 (1:1).

«Урал»: Ландаков, Мамин, Бавин, Юшин, Бевеев, Гаджимурадов, Быковский (Колесниченко, 60), Цулукидзе (Щербаков, 46. Мосин, 69), Галанин, Арсентьев (Толкачев, 69), Каштанов.

5 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».