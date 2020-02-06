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«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

18:51
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«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче на сборах со счетом 1:0 (1:0). Единственный год в составе победителей забил нападающий Джордже Деспотович на 19 минуте.

Товарищеские матчи. Клубы

«Оренбург» — «Спартак Ю» — 1:0 (1:0)

Гол: Деспотович, 19.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла, Деспотович.

6 февраля. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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