«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче
18:51
«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче на сборах со счетом 1:0 (1:0). Единственный год в составе победителей забил нападающий Джордже Деспотович на 19 минуте.
Товарищеские матчи. Клубы
«Оренбург» — «Спартак Ю» — 1:0 (1:0)
Гол: Деспотович, 19.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла, Деспотович.
6 февраля. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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