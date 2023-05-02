Онопко: «Сейчас другие веяния футбола, но основа по защите остается прежней»

Экс-футболист сборной России Виктор Онопко поделился впечатлениями от участия в ретроматче Победы.

«Ощущения прекрасные! Присутствует хорошая усталость. Атмосфера была просто великолепная. Больше 36 тысяч человек... Это было великолепно. Окунулись в атмосферу тех лет, прониклись историей и показали отличный футбол», — приводит Sport24 слова Онопко.

Также он ответил на вопрос, может ли эта игра изменить его тренерский подход в будущем.

«Нет, это не повлияет, ха-ха. Но я анализирую, сейчас другие веяния футбола, появляются новые вещи, которых при моей игре не было. Но основа по защите остается прежней. По позициям задачи остаются такими же, ничего не поменялось. Пятьдесят лет назад были такие же требования и задачи», — добавил специалист.

1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» в ретроматче, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве (2:0). Игра прошла стадионе «Волгоград Арена».