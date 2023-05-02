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Сегодня, 09:12

Орлов — о ретроматче Победы: «Ветераны показали, что в России был великолепный футбол»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ретроматча Победы в Волгограде.

«Прекрасный вечер! 36 тысяч на игре — это рекорд посещаемости в 2023-м. Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

1 мая ветераны «Спартака» обыграли ветеранов «Динамо» и «Ротора», которые играли под эмблемой сталинградского «Динамо», в ретроматче (2:0). Встреча была приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-veterany-v-matche-pobedy-pokazali-chto-v-rossii-by-l-velikolepny-j-futbol/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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