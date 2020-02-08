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Мирзов и Понсе сыграют с первых минут в матче против «Партизана»

12:54
«Спартак». Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
«Спартак». Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
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«Спартак» проведет заключительный матч на Кубке Париматч Премьер. Московский клуб сыграет с «Партизаном». Стал известен состав красно-белых на эту встречу.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.

Запасные: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».

Спартак — Партизан

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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