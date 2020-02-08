Мирзов и Понсе сыграют с первых минут в матче против «Партизана»
12:54
«Спартак» проведет заключительный матч на Кубке Париматч Премьер. Московский клуб сыграет с «Партизаном». Стал известен состав красно-белых на эту встречу.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.
Запасные: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».
Состав красно-белых на заключительный матч катарского сбора ??#КрасноБелыеСборы?? | #День12 #КубокПариматчПремьер #СпартакПартизан pic.twitter.com/iO0471ddEo— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 8, 2020
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