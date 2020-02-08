Мирзов и Понсе сыграют с первых минут в матче против «Партизана»

«Спартак» проведет заключительный матч на Кубке Париматч Премьер. Московский клуб сыграет с «Партизаном». Стал известен состав красно-белых на эту встречу.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.

Запасные: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».