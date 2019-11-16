Матч между Аргентиной и Уругваем в Израиле не будет отменен

Сборные Аргентины и Уругвая подтвердили участие в товарищеском матче в Тель-Авиве в ближайший понедельник. Проведению матча способствовало соглашение о прекращении огня между Израилем и сектором Газа и гарантии безопасности, данные организаторами обеим сборным.

Ранее была угроза отмены товарищеской встречи, на которую все 29 тысяч билетов были распроданы менее, чем за полчаса. Стоимость билетов на игру составлял от 25 до 600 евро. (Эли Швидлер)