Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Матч между Аргентиной и Уругваем в Израиле не будет отменен

02:46
Теги:

Сборные Аргентины и Уругвая подтвердили участие в товарищеском матче в Тель-Авиве в ближайший понедельник. Проведению матча способствовало соглашение о прекращении огня между Израилем и сектором Газа и гарантии безопасности, данные организаторами обеим сборным.

Ранее была угроза отмены товарищеской встречи, на которую все 29 тысяч билетов были распроданы менее, чем за полчаса. Стоимость билетов на игру составлял от 25 до 600 евро. (Эли Швидлер)

Аргентина — Уругвай

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир