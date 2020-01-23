«Локомотив» проиграл четвертой команде чемпионата Хорватии

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Осиеку» (0:2). Команда занимает четвертое место в чемпионате Хорватии.

Товарищеский матч

«Осиек» (Хорватия) — «Локомотив» М (Россия) — 2:0 (2:0)

Голы: Грезда, 17 (1:0). Марич, 35 (2:0).

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 46), Чорлука (Живоглядов, 46), Хеведес (Идову, 46), Кверквелия (Мурило, 46), Рыбус (Дорофеев, 46. Мухин, 70), Баринов (Эдер, 46), Крыховяк (Магкеев, 46), Ант.Миранчук (Коломейцев, 46), Жоау Мариу (Тугарев, 46), Ал.Миранчук (Куликов, 46), Жемалетдинов (Рыбчинский, 46).

Предупреждение: Идову, 86.

23 января. Марбелья. Футбольный центр «Марбелья».