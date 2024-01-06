«Лейпциг» обыграл «Санкт-Галлен» в товарищеском матче
«Лейпциг» победил «Санкт-Галлен» в товарищеском матче — 1:0. Единственный гол на 3-й минуте забил Ксавер Шлагер.
13 января «Лейпциг» дома сыграет с «Айнтрахтом» в 17-м туре бундеслиге.
«Санкт-Галлен», который в этом сезоне занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, 12 января проведет товарищескую встречу с «Юнионом».
Новости
24 дек 2023 13:30
1
22 дек 2023 12:58
15
21 дек 2023 10:40
5
21 дек 2023 04:02
3
15 дек 2023 16:54
1