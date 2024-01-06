«Лейпциг» обыграл «Санкт-Галлен» в товарищеском матче

«Лейпциг» победил «Санкт-Галлен» в товарищеском матче — 1:0. Единственный гол на 3-й минуте забил Ксавер Шлагер.

13 января «Лейпциг» дома сыграет с «Айнтрахтом» в 17-м туре бундеслиге.

«Санкт-Галлен», который в этом сезоне занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, 12 января проведет товарищескую встречу с «Юнионом».