03:52 | Футбол — Товарищеские матчи

Классный гол Куэвы, арендованного "Сантосом" у "Краснодара, за сборную Перу. Видео

0
Обсудить

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва открыл счет в товарищеском матче против Парагвая. На 4-й минуте встречи 27-летний перуанец, которого зимой "Сантос" арендовал у "Краснодара", ударом в дальний угол поразил ворота соперника. Для него это 9-й гол за сборную.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ