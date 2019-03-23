Классный гол Куэвы, арендованного "Сантосом" у "Краснодара, за сборную Перу. Видео

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва открыл счет в товарищеском матче против Парагвая. На 4-й минуте встречи 27-летний перуанец, которого зимой "Сантос" арендовал у "Краснодара", ударом в дальний угол поразил ворота соперника. Для него это 9-й гол за сборную.

La última vez que Cueva anotó con la @SeleccionPeru fue el 01/09/2017 ante Bolivia en el Estadio Monumental, hoy luego de 567 días vuelve a anotar. @ovacionweb @Horapunta1 pic.twitter.com/L1UUy1T1Qo – Aldair Santa Cruz (@aldasantacruz) 23 марта 2019 г.