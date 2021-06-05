Инсинье: «Манчини создал отличную команду, мы все веселимся и стараемся играть в хороший футбол»
Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье подвел итоги товарищеского матча против Чехии (4:0).
«Я доволен игрой, мы провели отличный матч. До Евро осталась неделя, мы должны быть готовы. Это было отличное испытание, мы знаем, что должны начать турнир в лучшем виде. Я лидер этой команды? Я чувствую себя старым (смеется). Я доволен доверием, которое дает мне тренер. Я всегда стараюсь играть за своих товарищей по сборной. Тренер создал отличную команду, он дал нам условия, чтобы мы могли выражать себя с максимальной пользой. Мы все веселимся, стараемся играть в хороший футбол», — приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии на чемпионате Европы-2020 в группе A встретится с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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