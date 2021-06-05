Инсинье: «Манчини создал отличную команду, мы все веселимся и стараемся играть в хороший футбол»

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье подвел итоги товарищеского матча против Чехии (4:0).

«Я доволен игрой, мы провели отличный матч. До Евро осталась неделя, мы должны быть готовы. Это было отличное испытание, мы знаем, что должны начать турнир в лучшем виде. Я лидер этой команды? Я чувствую себя старым (смеется). Я доволен доверием, которое дает мне тренер. Я всегда стараюсь играть за своих товарищей по сборной. Тренер создал отличную команду, он дал нам условия, чтобы мы могли выражать себя с максимальной пользой. Мы все веселимся, стараемся играть в хороший футбол», — приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии на чемпионате Европы-2020 в группе A встретится с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.