Похьянпало о поражении от Эстонии: «Результат разочаровывает, сборная Финляндии надеялась на что-то другое»
Форвард «Униона» и сборной Финляндии Йоэль Похьянпало подвел итоги товарищеского матча против Эстонии (0:1).
«Конечно, результат разочаровывает, мы надеялись на что-то другое. Вся заслуга Эстонии. Для меня было хорошо, что я смог получить 60 минут на поле после небольшой травмы, то же самое относится к Теему Пукки, который сыграл 30 минут, как и планировалось», — приводит слова Похьянпало официальный сайт УЕФА.
Сборная Финляндии на чемпионате Европы-2020 в группе B встретится с Данией (12 июня), Россией (16 июня) и Бельгией (21 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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