Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Похьянпало о поражении от Эстонии: «Результат разочаровывает, сборная Финляндии надеялась на что-то другое»

07:29
Теги:

Форвард «Униона» и сборной Финляндии Йоэль Похьянпало подвел итоги товарищеского матча против Эстонии (0:1).

«Конечно, результат разочаровывает, мы надеялись на что-то другое. Вся заслуга Эстонии. Для меня было хорошо, что я смог получить 60 минут на поле после небольшой травмы, то же самое относится к Теему Пукки, который сыграл 30 минут, как и планировалось», — приводит слова Похьянпало официальный сайт УЕФА.

Сборная Финляндии на чемпионате Европы-2020 в группе B встретится с Данией (12 июня), Россией (16 июня) и Бельгией (21 июня).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Читайте также

У Бразилии пять побед и первое место в отборе ЧМ, но Неймар и другие звезды не хотят играть на Кубке Америки
Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ
«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара
Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в белом облегающем платье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд